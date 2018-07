Tottenham é eliminado pelo Leeds na Copa da Inglaterra

Jogando em casa, o Leeds abriu o placar da partida logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com Varney. O time da segunda divisão inglesa ampliou a sua vantagem aos cinco minutos da etapa final, com o gol marcado pelo escocês McCormack. O Tottenham até reagiu imediatamente e diminuiu o placar aos 13 minutos, com o norte-americano Dempsey.

Desesperado, o time londrino pressionou o Leeds e até o goleiro norte-americano Friedel foi para a área adversária nos instantes finais. A equipe, porém, não teve êxito e, assim, o Leeds avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra.