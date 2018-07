Tottenham e Inter de Milão vencem e vão à Liga Europa

A Liga Europa definiu nesta quinta-feira 31 equipes classificadas para a fase de grupos da temporada 2014/2015. Entre os que garantiram-se na segunda principal competição de grupos do continente, destaque para o Tottenham, que venceu o AEL Limassol por 3 a 0, com direito a gol de Paulinho, e a Inter de Milão, que goleou o Stjarnan por 6 a 0.

Na Inglaterra, o Tottenham entrou em campo com uma equipe mista após a vitória por 2 a 1 na ida. Chance para Paulinho ser titular e tentar recuperar um pouco do prestígio perdido. O volante brasileiro não decepcionou, deu uma assistência e marcou o segundo gol do triunfo. Ele ainda quase fez uma pintura no fim do jogo, quando acertou bela bicicleta mas parou no goleiro Fegrouch.

O Tottenham começou bem melhor e chegou a perder um pênalti com Kane. Nos acréscimos, no entanto, Paulinho roubou no campo de ataque e tocou para o próprio Kane marcar. No início do segundo tempo, foi a vez do brasileiro receber passe após recuperação de bola e marcar belo gol. Ainda houve tempo para que Townsend marcasse o terceiro de pênalti.

Se o Tottenham passeou, a Inter foi ainda melhor. Depois de vencer por 3 a 0 na ida, a equipe italiana não teve dó do Stjarnan e passeou nesta quinta-feira com show de Kovacic, autor de três gols. Mauro Icardi também foi bem e deixou sua marca duas vezes no final. O outro gol foi marcado por Pablo Osvaldo.

Ainda nesta quinta, o Borussia Mönchengladbach garantiu vaga com a maior goleada do dia: 7 a 0 diante do FK Sarajevo. Hrgota, com três gols, foi o grande destaque da partida. Quem também teve boa atuação nesta quinta foi Vietto, jogador do Villarreal que marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Astana. O time espanhol também está na fase de grupos da Liga Europa.

Depois de empatar por 0 a 0 na ida, o Torino suou, mas também se garantiu ao vencer o Split por 1 a 0. O Feyenoord também teve dificuldade, mas passou com um gol no último minuto, que garantiu a vitória por 4 a 3 sobre o Zorya. Já o PSV teve um pouco mais de facilidade e venceu as duas partidas contra o Shakhtyor Soligorsk. Nesta quinta, o triunfo foi por 2 a 0.

Mas não foram todos os favoritos que se classificaram. O Lyon, por exemplo, até ganhou do Astra Giurgiu por 1 a 0 fora de casa, mas havia perdido por 2 a 1 na França e por isso foi eliminado. Já a Real Sociedad foi arrasada pelo Krasnodar, perdeu por 3 a 0 nesta quinta e também está fora.

Os 31 classificados que garantiram vaga na fase de grupos se juntarão agora aos 10 eliminados da fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa e outros sete clubes previamente classificados. São eles: Sevilla (atual campeão, da Espanha), Everton (Inglaterra), Fiorentina (Itália), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Estoril (Portugal), Guingamp (França) e Wolfsburg (Alemanha).