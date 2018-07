Tottenham e Lazio vencem e garantem vaga na próxima fase da Liga Europa

Os resultados garantiram os dois na liderança de seus grupos. A Lazio tem 13 pontos, contra oito do Saint-Étienne, quatro do Dnipro e dois do Rosenborg na chave G. Já o Tottenham tem 10 pontos na chave J, seguido pelo Anderlecht, com sete, o Monaco, com seis e o Qarabag, com quatro.

Na Itália, a Lazio só definiu o triunfo no segundo tempo. Candreva abriu o placar ainda na etapa inicial, aos quatro minutos, mas Bruno Gama deixou tudo igual. Contando com a sorte e um desvio na zaga, Parolo recolocou os italianos na frente. Nos acréscimos, Djordjevic ainda selou o placar.

Já no Azerbaijão, Qarabag e Tottenham fizeram um jogo de pouquíssimas emoções, bastante truncado e que se encaminhava para um 0 a 0. Até que na reta final, o artilheiro Harry Kane apareceu, desviou de cabeça após escanteio da esquerda e marcou o único gol do jogo aos 33 minutos.

No Grupo I, quem se classificou foi o Basel, que aproveitou a vantagem numérica sobre a Fiorentina, após a expulsão de Roncaglia ainda no primeiro tempo, e buscou o empate por 2 a 2 após estar perdendo por 2 a 0. O resultado levou os suíços a 10 pontos, contra sete dos italianos, cinco do Lech Poznan e cinco do Belenenses.

O Schalke também garantiu vaga no Grupo K ao vencer o APOEL Nicósia por 1 a 0. Pela mesma chave, o Sparta Praga bateu o Asteras Tripolis, pelo mesmo placar, e também se classificou.

Os outros resultados do dia pela Liga Europa foram: Rosenborg 1 x 1 Saint-Étienne, Besiktas 2 x 0 Skenderbeu, Lokomotiv Moscou 2 x 4 Sporting, Belenenses 0 x 0 Lech Poznan, Monaco 0 x 2 Anderlecht, AZ Alkmaar 1 x 2 Partizan Belgrado, Augsburg 2 x 3 Athletic Bilbao.