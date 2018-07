Tottenham e Manchester United ficam no empate pelo Inglês

LONDRES - Com um início de Campeonato Inglês longe do esperado por seus torcedores Tottenham e Manchester United fizeram neste domingo um jogo equilibrado. Em sua casa, no White Heart Lane, em Londres, o Tottenham foi melhor na soma dos 90 minutos, mas as equipes acabaram ficando no empate por 2 a 2, pela 13.ª rodada, resultado que não foi bom para nenhuma delas.

O empate manteve os dois times fora da zona de classificação para as competições europeias e colados na tabela. O Manchester United é apenas o oitavo colocado, com 22 pontos, enquanto o Tottenham, ainda pior, vem logo atrás e é o nono, com 21. O Newcastle, que hoje se garantiria na Liga Europa, tem 23.

Os dois lados entraram pressionados no confronto deste domingo, mas o Tottenham foi para cima no início e conseguiu abrir o placar. Aos 18 minutos, Paulinho arrancou e sofreu falta próximo à área. Walker bateu forte, por baixo da barreira e marcou. Os donos da casa tiveram a chance de ampliar dez minutos depois, quando Paulinho deu enfiada perfeita para Soldado, que bateu mal, por cima.

O Tottenham era melhor, mas foi o Manchester que chegou ao empate. Aos 31 minutos, Phil Jones cruzou muito alto e Walker, que havia marcado o primeiro gol, desta vez foi vilão. Ao tentar afastar, ele devolveu a bola para o meio da área, praticamente ajeitando para Wayne Rooney, que só precisou tirar de Lloris.

O segundo tempo começou movimentado e os donos da casa voltaram a ficar em vantagem logo aos oito minutos, com um golaço do brasileiro Sandro. Ele recebeu pelo meio, arrancou, deu um corte em Cleverley e encheu o pé, de longe. A bola foi no ângulo esquerdo de De Gea, que só ficou olhando, sem reação.

Não demorou e o Manchester United voltou a empatar. Dois minutos depois, Rooney enfiou a bola para Welbeck, que tentou driblar Lloris, tomou um toque em seu pé esquerdo e caiu. O árbitro marcou pênalti, que Rooney bateu no meio do gol para marcar. Daí para frente, as duas equipes se lançaram ao ataque, mas criaram pouco.