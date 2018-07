Tottenham e Newcastle avançam na Copa da Inglaterra

Em Newcastle, foi o Blackburn que saiu na frente do placar, com Goodwillie, aos 35 minutos de bola rolando. Ben Arfa só empatou para os donos da casa aos 25 do segundo tempo. No último lance do jogo, aos 50 minutos, Jonas Gutierrez arriscou de meia distância e classificou o time alvinegro para a próxima fase. Em caso de empate, a partida seria jogada mais uma vez, desta vem em Blackburn.

O Tottenham teve bem menos trabalho contra um time da quarta divisão. Em casa, venceu o Cheltenham por 3 a 0, com gols de Defoe, Pavlyuchenko e Giovani dos Santos.

Outros time da primeira divisão do futebol inglês também jogaram neste sábado por esta terceira fase da Copa da Inglaterra, da qual participam 64 equipes. O Swansea virou sobre o Barnsley, fora de casa, e venceu por 4 a 2. Outro time do País de Gales, o Cardiff perdeu pelo mesmo placar para o West Bromwich.

Em Liverpool, o Everton venceu o Tamworth por 2 a 0. O Fulham goleou, fazendo 4 a 0 no Charlton - Dempsey marcou três vezes. O Stoke também avançou, ganhando do Gillingham por 3 a 1. Outra surpresa no Campeonato Inglês, o Norwich goleou o Burnley por 4 a 0.

Em Birmingham, o time da casa, agora na segunda divisão, ficou no empate sem gols com o Wolverhampton. O Bolton também tropeçou. Fora de casa, empatou em 2 a 2 com o Macclesfield. O Queens Parkr Rangers também terá que jogar um jogo desempate, uma vez que ficou na igualdade por 1 a 1 com o Milton Keynes Dons.

Dentre os times da elite do futebol inglês, o único a ser eliminado neste sábado foi o Wigan, que perdeu por 2 a 1 para o Swindon Town, da terceira divisão.

No domingo acontece o clássico entre os times de Manchester, na casa do City. O Chelsea recebe o Portsmouth, o West Ham joga contra o Sheffield Wed e o Sunderland visita o Peterborough. Na segunda, o Arsenal recebe o Leeds. O Liverpool abriu a terceira fase na sexta, vencendo por 4 a 0 o Oldham.