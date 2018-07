Tottenham e Southampton perdem e dão adeus à Liga dos Campeões

Assim, a disputa é restrita ao Manchester United, que tem 65 pontos, e ao Liverpool, que soma 61. Ambos ainda têm três jogos a fazer. Tottenham (58) e Southampton (57) só voltam a campo mais duas vezes.

Neste sábado, o Tottenham teve o romeno Chiriches expulso no início do segundo tempo, quando já perdia para o Stoke City por 2 a 0, fora de casa. O escocês Adam e o francês N''Zonzi marcaram na primeira etapa. Também como visitante, o Southampton levou 2 a 0 do Leicester City, graças a dois gols de Mahrez.

Em péssima fase, o Newcastle pelo menos conseguiu empatar em 1 a 1 com o West Bromwich, no St. James'' Park, por 1 a 1, encerrando uma sequência de oito derrotas seguidas. Com 36 pontos, corre sério risco de rebaixamento. Afinal, três dos seus adversários venceram. Se O Leicester City ganhou do Southampton, o Aston Villa fez 1 a 0 no West Ham. Mais cedo, o Sunderland passou pelo Everton, fora de casa, por 2 a 0.

A situação do Newcastle só não é pior porque o Hull City levou 1 a 0 do Burnley, que venceu mas foi rebaixado. Com 29 pontos, não tem mais como ultrapassar o 17.º colocado. O Queens Park Rangers, com 27, cai se não vencer o Manchester City, neste domingo, fora de casa.

A briga contra a degola tem Aston Villa (38), Leicester City (37), Sunderland e Newcastle (ambos 36) e Hull City (34) fugindo de uma única vaga em aberto na segunda divisão inglesa da próxima temporada.