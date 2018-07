Com pênalti polêmico, Tottenham empata com Leicester no fim

Com um gol de pênalti polêmico no fim do segundo tempo, o Tottenham empatou em 2 a 2 com o Leicester neste domingo, em casa, e forçou a realização de uma nova partida entre as equipes pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

Sensação da atual temporada inglesa, o Leicester vencia a partida, de virada, até os 44 minutos do segundo tempo, quando Rose tentou o drible na área, a bola acertou o involuntariamente o braço do zagueiro Dyer e do próprio Rose, e o árbitro Robert Madley marcou a penalidade. Harry Kane bateu no canto direito do goleiro e deixou tudo igual.

Preocupados com o Campeonato Inglês, os dois treinadores optaram por mandar a campo times mistos. O Tottenham começou melhor e conseguiu abrir o marcador logo aos oito minutos. Chadli chutou para o gol, Schmeichel deu rebote e Eriksen mandou para a rede.

O Leicester, vice-líder do Inglês, não se intimidou e deixou tudo igual dez minutos mais tarde. Gray cobrou escanteio e Wasilewski desviou de cabeça. A virada veio aos três do segundo tempo em bela jogada de Okazaki. Ele invadiu a área, cortou Alderweireld e chutou para defesa de Vorm. O próprio japonês insistiu, aproveitou a sobra e fez o segundo.

A partida caminhava para vitória dos visitantes quando, a um minuto do fim, o árbitro colaborou, Kane cobrou pênalti e adiou a decisão da vaga para a quarta fase da competição. As equipes agora voltam a se enfrentar na quarta-feira, também em Londres, mas pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.