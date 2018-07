Tottenham empata e fará novo jogo na Copa da Inglaterra O Tottenham não conseguiu sair do zero e ficou no empate diante do Stevenage, da terceira divisão inglesa, neste domingo, na casa do adversário. Com o 0 a 0, as equipes terão que fazer uma nova partida, desta vez no White Heart Lane, para definir quem avança para as quartas de final da Copa da Inglaterra.