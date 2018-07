Tottenham empata e perde chance de subir no Inglês

O empate deixou o Tottenham com 62 pontos, na quinta colocação. Uma vitória teria colocado o time londrino na terceira posição, dentro da zona de classificação para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. O Wigan, por sua vez, segue ameaçado pelo rebaixamento. Com 32 pontos, é o antepenúltimo.

O Tottenham saiu na frente com um gol inusitado aos 9 minutos. Após recuo imprudente da zaga, o goleiro do Wigan bateu forte para afastar, mas a bola rebateu na sola de Gareth Bale e foi direto para o fundo das redes. Mas o time da casa compensou o vacilo com o gol de empate de Boyce, de cabeça, dois minutos depois.

No segundo tempo, o time da casa buscou a virada logo aos 4 minutos, com gol de McManaman. E sustentou a vantagem no placar até os 45 minutos, quando novo erro custou a vitória. O mesmo Boyce, autor do primeiro gol dos anfitriões, passou de herói a vilão ao completar cruzamento rasteiro contra as próprias redes.

Ainda neste sábado, o West Bromwich bateu o Southampton por 3 a 0, enquanto o Everton venceu o Fulham por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Stoke sobre o Norwich.