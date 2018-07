Tottenham empata em casa com o Chelsea no Inglês

LONDRES - O reencontro entre os técnicos André Villas-Boas e José Mourinho terminou empatado. Neste sábado, eles viram Tottenham e Chelsea, suas respectivas equipes, ficarem no 1 a 1, no White Hart Lane, em Londres, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Assim, o Tottenham segue sem vencer o adversário desde abril de 2010.

Com o resultado, o Tottenham chegou aos 13 pontos, na liderança provisória do torneio, que pode ser perdida ainda neste sábado, pois o Arsenal, com 12, enfrentará o Swansea City, fora de casa, às 13h30 (horário de Brasília). Já o Chelsea está com 11 pontos, em terceiro lugar, mas também pode ser ultrapassado por alguns times na sequência da rodada.

A partida deste sábado teve a participação de quatro brasileiros: Paulinho, pelo Tottenham, David Luiz, Ramires e Oscar, pelo Chelsea. O Tottenham dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 19 minutos. Após boa trama no setor ofensivo, Sigurdsson recebeu passe na entrada da grande área ganhou a disputa com o seu marcador e tocou para as redes na saída de Cech. Após o gol, o time da casa continuou superior e a teve boas chances para ampliar o placar com o volante brasileiro Paulinho, que desperdiçou as oportunidades. Já o Chelsea ameaçou em jogadas aéreas, especialmente com Terry.

Na etapa final, o Chelsea cresceu e pressionou o Tottenham. Lloris fez uma grande defesa em finalização de Torres e Mata teve um gol anulado. O empate, porém, não demorou a sair e veio em jogada aérea, concluída por Terry, de cabeça, aos 19 minutos. Depois, Torres foi protagonista. O atacante espanhol perdeu a chance de virar o placar ao parar novamente em uma defesa de Lloris e depois foi expulso aos 37 minutos, por agressão a Vertonghen. O Tottenham tentou aproveitar a vantagem numérica e perdeu a sua melhor oportunidade com Sigurdsson. Assim, a partida entre Chelsea e Tottenham terminou mesmo empatada por 1 a 1.

Agora, os dois times voltam suas atenções para competições europeias. Na terça-feira, o Chelsea vai enfrentar o Steaua Bucareste, na Romênia, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e precisa se recuperar da derrota para o Basel na estreia. Já o Tottenham entra em campo na quinta-feira pela Liga Europa, na Rússia, contra o Anzhi.