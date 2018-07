Tottenham enfrentará time da Geórgia na Liga Europa

NYON - A Uefa sorteou nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, os confrontos dos playoffs da Liga Europa e definiu que o Tottenham, da Inglaterra, enfrentará o Dínamo Tbilisi, da Geórgia, em busca de uma vaga na fase de grupos da competição continental.

O clube que contratou o volante brasileiro Paulinho, ex-Corinthians, tentará confirmar o seu favoritismo diante do rival georgiano depois de ter terminado a edição passada do Campeonato Inglês na quinta posição, apenas um ponto atrás do Arsenal, que disputa o playoff final por uma vaga no estágio de grupos da próxima Copa dos Campeões.

Outro time que conheceu o seu próximo rival nos playoffs da Liga Europa nesta sexta foi a Fiorentina, que pegará o Grasshoppers, da Suíça, em um dos 31 confrontos que valerão vagas na fase de grupos do torneio. Já a Udinese, outro clube italiano nesta disputa, medirá forças contra o desconhecido Slovan Liberec, da República Checa.

O Sevilla, duas vezes campeão da Liga Europa, também terá pela frente um rival de pequena expressão: o Slask Wroclaw, da Polônia. Também bicampeão do torneio, enquanto o mesmo ainda se chamava Copa da Uefa, o holandês Feyenoord também defenderá seu teórico favoritismo diante do Kuban Krasnodar, da Rússia.

Já o Swansea, que assim como o Tottenham figura na divisão de elite do Campeonato Inglês, enfrentará neste playoff continental o Petrolul Ploiesti, da Romênia. Eintracht Frankfurt e Stuttgart, dois clubes alemães nesta disputa, pegarão respectivamente o Qarabag, do Azerbaijão, e o Rijeka, da Croácia.

Os jogos de ida deste mata-mata da Liga Europa serão realizados no próximo dia 22, uma semana antes dos confrontos de volta. O sorteio dos duelos da fase de grupos será realizado no dia 30, em Mônaco.

Confira os confrontos do playoff final da Liga Europa:

Kuban Krasnodar (RUS) x Feyenoord (HOL)

Zulte Waregem (BEL) x Apoel (CHP)

Rapid Viena (AUT) x Dila Gori (GEO)

Tromso Il (NOR) v Besiktas (TUR)

Pandurii Lignitul Târgu Jiu (ROM) x Braga (POR)

Apollon Limassol (CHP) x Nice (FRA)

Aktobe (CAS) x Dínamo Kiev (UCR)

Swansea (ING) x Petrolul Ploiesti (ROM)

Atromitos (GRE) x Alkmaar (HOL)

Hafnarfjördur (ISL) x Genk (BEL)

Elfsborg (SUE) x Nordsjaelland (DIN)

Slask Wroclaw (POL) x Sevilla (ESP)

Salzburg (AUT) x Zalgiris (LIT)

Qarabag (AZE) x Eintracht Frankfurt (ALE)

Minsk (BLR) X Standard Liège (BEL)

Jablonec (RCH) x Betis (ESP)

Rijeka (CRO) x Stuttgart (ALE)

Chornomorets Odesa (UCR) x Skenderbeu (ALB)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) x PAOK (GRE)

St. Gallen (SUI) x Spartak Moscou (RUS)

Molde (NOR) x Rubin Kazan (RUS)

Vojvodina (SER) x Sheriff (MDA)

Trabzonspor (TUR) x Kukesi (ALB)

Esbjerg (DIN) x Saint-Étienne (FRA)

Grasshopper (SUI) x Fiorentina (ITA)

Maccabi Haifa ISR) x Astra (ROM)

Udinese (ITA) X Slovan Liberec (RCH)

Dínamo Tbilisi (GEO) x Tottenham (ING)

Estoril Praia (POR) x Pasching (AUT)

Nomme Kalju (EST) x Dnipro Dnipropetrovsk (UCR)

Partizan (SER) x Thun (SUI)