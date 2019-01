Tottenham estende contrato do zagueiro Toby Alderweireld até 2020

O Tottenham anunciou nesta sexta-feira a ampliação do contrato do zagueiro Toby Alderweireld até 2020. O jogador belga tinha compromisso com o time inglês até o fim da atual temporada, no fim do semestre.

Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, disse em dezembro que o clube já negociava com o atleta para estender o contrato.

Contratado junto ao Atlético de Madrid, em 2015, por US$ 14,4 milhões (cerca de R$ 53,4 milhões), Alderweireld atuou em 135 jogos pelo Tottenham e seu desempenho despertou interesse pelo Manchester United.

O belga conviveu com algumas lesões que limitaram sua participação a apenas 14 jogos na última temporada. Recuperado, Alderweireld já atuou em 19 dos 21 jogos do Campeonato Inglês.

O Tottenham é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, com 48 pontos, seis atrás do líder Liverpool, e dois a menos que o Manchester City, segundo classificado.