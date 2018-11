Tottenham fatura clássico londrino, passa o Chelsea e assume o 3º lugar no Inglês

Superior por quase toda a partida, o Tottenham venceu o Chelsea por 3 a 1 neste sábado, em clássico londrino disputado no estádio de Wembley e ultrapassou o rival na tabela do Campeonato Inglês. O time do técnico Maurício Pochettino teve uma atuação praticamente perfeita diante de um Chelsea irreconhecível e que sofreu sua primeira derrota na competição.

O triunfo tem ainda mais importância pois valia a terceira posição, agora ocupada pelo Tottenham, que foi aos 30 pontos e ultrapassou justamente o rival Chelsea, que ficou com 28 ao perder a invencibilidade. Agora, apenas Manchester City e Liverpool, líder e segundo colocado, respectivamente, são os únicos sem derrota no torneio.

O Tottenham não tomou conhecimento e simplesmente atropelou o Chelsea em todos os aspectos. Não fossem as chances perdidas, teria goleado o rival. Dele Alli, Harry Kane e o sul-coreano Son, este com um golaço, fizeram os gols do time da casa. Giroud, já no final, descontou para a equipe treinada por Maurizio Sarri.

O placar já marcava 1 a 0 para os mandantes antes dos dez minutos, comprovando a superioridade do Tottenham. Dele Alli foi quem abriu o placar, de cabeça, após assistência de Eriksen. O meia, conhecido por ser um dos algozes do Chelsea, marcou seu quarto gol em cinco jogos contra o adversário.

Aos 15 minutos, o jogo já tinha cinco chutes a gol dos mandantes, contra nenhum dos visitantes. O sexto rendeu o segundo gol do Tottenham, anotado por Kane. O centroavante acertou chute rasteiro, no contrapé do goleiro Kepa, que, mais tarde, parou Son. Acuado e estático, o Chelsea não conseguia reagir. Willian, Hazard e Morata não se entendiam e pouco produziram no ataque.

Na etapa final, Son foi premiado pela boa atuação. O sul-coreano recebeu no meio de campo, usou a velocidade e a técnica para driblar três marcadores e finalizou de esquerda, com categoria, para vencer Kepa e marcar um golaço. No final, Giroud fez o gol de cabeça o gol de honra do Chelsea na pior atuação da equipe na temporada.

Os dois times voltam a campo no meio de semana por competições europeias. O Tottenham enfrenta a Inter de Milão, da Itália, na próxima quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), em Wembley, em duelo decisivo pela classificação às oitavas de final. Em caso de derrota, o time inglês estará eliminado do torneio. Pela Liga Europa, o Chelsea encara o PAOK, da Grécia, na quinta-feira, às 18h, no Stamford Bridge.