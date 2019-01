Tottenham faz 7 em time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

Com três gols do atacante espanhol Fernando Llorente, o Tottenham massacrou o Tranmere Rovers, equipe da quarta divisão nacional, por 7 a 0, em jogo válido pela Copa da Inglaterra, nesta sexta-feira, em Birkenhead, se classificando à quarta fase da competição.

Diante da fragilidade do adversário, o técnico Mauricio Pochettino escalou um time misto, deixando Christian Eriksen, Harry Kane e Hugo Lloris no banco de reservas. Além disso, deu uma oportunidade ao brasileiro Lucas Moura entre os titulares.

O marfinense Serge Aurier, aos 40 minutos, fez o único gol da primeira etapa, marcada pelas dificuldades do Tottenham em superar a retranca do time adversário. A avalanche de gols do time londrino veio na etapa final. Aos três, Fernando Llorente fez o segundo, enquanto Aurier ampliou aos dez. O sul-coreano Heung-Min Son fez 4 a 0, aos 12 minutos. Llorente, aos 25 e 27, elevou a goleada para 6 a 0. E o artilheiro Harry Kane, que havia deixado o banco de reservas, completou o massacre aos 37.

O próximo adversário do Tottenham na Copa da Inglaterra vai ser conhecido através de sorteio. E o time voltará a campo na terça-feira, quando vai duelar com o Chelsea, em Wembley, pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Mais 22 jogos serão disputados pela Copa Inglaterra neste sábado, com destaque para Manchester United x Reading, Chelsea x Nottingham Forest e Blackpool x Arsenal. Outros oito jogos estão programados para domingo. O duelo principal terá Manchester City x Rotherham United. Na segunda-feira, o Wolverhampton recebe o Liverpool, encerrando a terceira fase do torneio.