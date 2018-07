Tottenham fecha com dinamarquês e tem novo reforço Enquanto acerta os últimos detalhes da venda do galês Gareth Bale para o Real Madrid, num negócio que pode chegar a 100 milhões de euros, o Tottenham segue contratado reforços. Nesta sexta-feira, poucas horas após anunciar a chegada do zagueiro romeno Vlad Chiriches, o clube inglês fechou com outro jogador: o meio-campista dinamarquês Christian Eriksen.