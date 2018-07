Tottenham fica sem revelação do Inglês até o fim da temporada

A temporada do meia Dele Alli, um dos destaques da boa campanha do Tottenham no Campeonato Inglês, chegou ao fim nesta quinta-feira, quando a sua suspensão por três partidas por dar um soco em um adversário foi confirmada. Uma comissão disciplinar da Associação de Futebol da Inglaterra rejeitou a ação do jogador para evitar a suspensão por três jogos.

O incidente ocorreu na última segunda-feira, durante o empate por 1 a 1 com o West Bromwich Albion, mas não foi percebido pela arbitragem. A FA, porém, optou por puni-lo posteriormente, ao observar o vídeo da jogada.

Aos 26 minutos do primeiro tempo da partida, disputada no White Hart Lane, Dele Alli deu um soco no estômago de Claudio Yacob, em agressão ocorrida apenas um dia depois do meia ter sido eleito o melhor jovem jogador do ano pela Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra.

O Tottenham está em segundo lugar no Campeonato Inglês, sete pontos atrás do Leicester, com três rodadas restantes. As chances de título do time podem, portanto, se encerrarem no próximo domingo, se o líder superar o Manchester United fora de casa - o Tottenham só jogará na segunda-feira, também como visitante, diante do Chelsea.

A suspensão também deixará Dele Alli, de 20 anos, sem jogar na reta final da temporada, às vésperas da disputa da Eurocopa - o meia deve ser convocado para defender a seleção da Inglaterra na França, entre 10 de junho e 10 de julho.