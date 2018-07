Tottenham ganha de virada com gol de Paulinho

SUNDERLAND - Com atuação decisiva do volante brasileiro Paulinho, que marcou um dos gols, o Tottenham ganhou neste sábado do lanterna Sunderland por 2 a 1. Mesmo jogando fora de casa, o time londrino conseguiu a vitória de virada na 15.ª rodada do Campeonato Inglês. O Sunderland saiu na frente no placar. Aos 37 minutos, o goleiro francês Lloris falhou no cruzamento e a bola sobrou para Adam Johnson fazer 1 a 0. O empate do Tottenham veio ainda no primeiro tempo. Aos 43, o belga Chadli cabeceou para o meio da área e Paulinho empurrou para o gol.

Já na segunda etapa, o também belga Dembele avançou pela esquerda e chutou forte para o meio da área. Aí, o zagueiro John O'Shea acabou marcando gol contra aos cinco minutos, o que definiu a vitória do Tottenham na cidade de Sunderland.

A vitória deixou o Tottenham com 27 pontos, na sexta colocação do Campeonato Inglês - a liderança é do Arsenal, que tem 34 e joga apenas neste domingo. Já o Sunderland segue na lanterna, com apenas oito pontos somados.