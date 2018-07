Tottenham ganha e lidera grupo na Liga Europa; italianos também vencem

Em White Hart Lane, o jovem Harry Kane recebeu na entrada da área, girou e bateu forte para abrir o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. O gol foi o quinto da Kane nos últimos três jogos do clube. Na segunda etapa, aos 27, o Anderlecht alcançou o empate com o nigeriano Ezekiel.

Jogando no ataque e com três belgas no time, o Tottenham fez o segundo no finalzinho. Após boa trama ofensiva, com toques rápidos, Heung-Min Son ajeitou e Dembélé soltou uma bomba indefensável.

Mais cedo, pelo mesmo Grupo J, o Monaco havia empatado em 0 a 0 com o Karabakh Agdam no Azerbaijão. Assim, o Tottenham assumiu a liderança, com sete pontos, contra seis dos franceses. Tanto o Anderlecht quanto o Karabakh Agdam têm quatro.

ITALIANOS VENCEM - Na Noruega, a Lazio contou com dois gols do sérvio Dordevic para vencer o Rosenborg por 2 a 0, carimbando a faixa do campeão norueguês de 2015 - o torneio termina no fim de semana, por causa do inverno. Pelo mesmo Grupo G, o Saint-Étienne recebeu o Dnipro na França e venceu os ucranianos por 3 a 0.

Com 10 pontos, a Lazio está muito perto da classificação e precisa só empatar em casa com o Dnipro daqui a três semanas. O Saint-Étienne vem em segundo, com sete, seguido do Dnipro, que soma quatro.

Na Polônia, foi o esloveno Ilicic quem marcou os dois gols da vitória Fiorentina, líder do Campeonato Italiano, sobre o Lech Poznan. Já o Basel surpreendeu e venceu o Benelenses por 2 a 0 em Lisboa. Os suíços têm nove pontos, na liderança do Grupo I. Com seis, a Fiorentina passou Benelenses e Lech Poznan, que têm quatro.

Quarto no Alemão, o Schalke 04 foi até a República Checa e ficou no 1 a 1 com o Sparta Praga, alcançando os nove pontos no Grupo K, contra sete do rival. Em terceiro agora aparece o Asteras Tripolis, da Grécia, que recebeu o APOEL e venceu os cipriotas por 2 a 0, alcançando quatro pontos.

Já o Augsburg, que é lanterna na Alemanha, teve melhor sorte. Em casa, goleou o AZ Alkmaar, da Holanda, por 4 a 1. Também pelo Grupo L, o Athletic de Bilbao fez ainda mais: goleou o Partizan Belgrado por 5 a 1. Como nove pontos, os bascos lideram, enquanto alemães e sérvios têm seis.

Por fim, pelo Grupo H, o resultado mais surpreendente da rodada: o Skenderbeu Korce, da Albânia, ganhou de 3 a 0 do Sporting, líder disparado do Campeonato Português. O time de Lisboa teve o goleiro Rui Patrício expulso logo aos 17 minutos, obrigando à entrada do reserva Marcelo Boeck, brasileiro.

Como mais cedo Lokomotiv Moscou e Besiktas empataram em 1 a 1, a liderança segue com os russos, que têm oito pontos. Os turcos vêm em segundo, com seis, enquanto o Sporting soma apenas quatro e precisa vencer o Lokomotiv, fora de casa, para seguir vivo.