Tottenham ganha fora e se consolida em terceiro lugar

Com a boa vitória sobre o Norwich, o Tottenham soma agora 38 pontos, com quatro de vantagem sobre o quarto colocado Chelsea, que jogou na terça-feira pela 18ª rodada do campeonato e ficou no empate em casa com o Fulham.

Em relação aos líderes Manchester City e Manchester United, a distância ainda é grande, pois ambos somam 45 pontos. Mas o Tottenham tem um jogo a menos: em confronto adiado da primeira rodada, enfrentará o Everton no dia 11 de janeiro.

O destaque da vitória desta terça-feira foi o ala galês Gareth Bale, que marcou os dois gols do Tottenham, ambos no segundo tempo. No primeiro, aos 11 minutos, ele recebeu passe de Adebayor dentro da área e chutou no canto. Depois, ampliou aos 22, quando puxou um rápido contra-ataque, após lançamento preciso de Modric, e tocou com categoria na saída do goleiro do Norwich.

Em outro jogo disputado no Campeonato Inglês, o Swansea recebeu o Queens Park Rangers e empatou por 1 a 1 - Daniel Graham e Jamie MacKie marcaram os gols. Assim, o time da casa chegou aos 19 pontos, dois a mais do que seu adversário desta terça-feira.