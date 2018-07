Tottenham ganha jogo em casa e avança na Liga Europa

LONDRES - O Tottenham conquistou nesta quinta-feira, na última rodada da fase de grupos, a sua classificação à próxima fase da Liga Europa. Em Londres, no estádio White Hart Lane, o time inglês encarou um confronto direto contra o Panathinaikos, da Grécia, e mesmo jogando pelo empate mostrou superioridade em campo e ganhou o duelo por 3 a 1.

Com 10 pontos, o Tottenham terminou na segunda colocação do Grupo J - o Panathinaikos ficou em terceiro, com cinco. A liderança foi conquistada pela Lazio, com 12 pontos, que foi até a Eslovênia e goleou o lanterna Maribor (quatro pontos) por 4 a 1. O atacante Floccari, com dois gols, foi o destaque dos italianos.

Outra vaga à próxima fase foi obtida pelo Basel, da Suíça, no Grupo G. Com o empate sem gols com o já classificado Genk, na Bélgica, o time suíço chegou aos nove pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Videoton, da Hungria. A partida dos húngaros contra o Sporting Lisboa, em Portugal, foi adiada para esta sexta por causa das fortes chuvas, mas agora não vale mais nada.

Já classificada antecipadamente no Grupo H, a Internazionale tropeçou em casa para o modesto Neftchi Baku, do Azerbaijão. Jogando com reservas, o time italiano ficou no empate por 2 a 2 - o centroavante croata Livaja marcou os dois gols da equipe de Milão - e terminou a fase no segundo lugar, com 11 pontos. A liderança foi obtida pelo Rubin Kazan, da Rússia, com 14 após empate com o Partizan Belgrado por 1 a 1, na Sérvia.

Os outros resultados desta quinta foram: Athletic Bilbao (Espanha) 0 x 0 Sparta Praga (República Checa), Lyon (França) 2 x 0 Kiryat Shmona (Israel), Bayer Leverkusen (Alemanha) 1 x 0 Rosenborg (Noruega), Rapid Viena (Áustria) 1 x 0 Metalist Kharkiv (Ucrânia), Twente (Holanda) 1 x 3 Helsingborg (Suécia) e Levante (Espanha) 2 x 2 Hannover (Alemanha).