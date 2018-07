Tottenham ganha jogo paralisado por invasões de campo

Três invasões de campo por parte de torcedores em apenas 15 minutos fizeram com que o jogo entre Tottenham e Partizan Belgrado, em Londres, fosse paralisado por falta de segurança ainda no primeiro tempo da partida. Quando a partida foi retomada, os ingleses marcaram uma vez e conseguiram a vitória por 1 a 0 sobre os sérvios pelo Grupo C da Liga Europa.

Desejado pelo Corinthians, Paulinho jogou como titular e só foi substituído no finalzinho. No único gol da partida, Soldado arriscou pelo lado direito da área e acertou a trave. No rebote, o francês Stambouli marcou, aos 4 minutos do segundo tempo.

Também pelo Grupo C, o Besiktas saiu na frente do Asteras Tripolis por 2 a 0, na Grécia, mas cedeu o empate por 2 a 2. Demba Ba, ex-Chelsea, fez um dos gols do jogo. Com os resultados, o Tottenham foi a 11 pontos, contra nove do Besiktas. Classificados, eles definem o primeiro lugar da chave em confronto dia 11 de dezembro, em Istambul.

Em Portugal, o jogo entre Estoril e PSV também foi paralisado, no intervalo, mas por conta das fortes chuvas que atingiam a cidade portuguesa. A partida será retomada na sexta-feira, com placar de 3 a 2 para o Estoril sobre o time do técnico Philip Cocu. O Grupo E já tem o Dínamo de Moscou classificado, com cinco vitórias em cinco jogos. O Estoril precisa vencer para seguir vivo. Tem seis pontos, contra sete do PSV.

Na Itália, a Inter de Milão garantiu a classificação pelo Grupo F ao vencer Dnipro por 2 a 1, chegando aos 11 pontos. Rotan abriu o placar para os ucranianos, mas os italianos viraram com Kuzmanovic e Osvaldo. Hernanes participou dos dois gols, batendo o escanteio do primeiro e dando ótima assistência no segundo. Pela mesma chave, o Karabakh Agdam, do Azerbaijão, surpreendeu o Saint-Étienne, na França, por 2 a 1, e se igualou aos franceses com cinco pontos. Os ucranianos têm quatro.

Ainda na Itália, mas pelo Grupo B, o Torino ficou no 0 a 0 com o Club Brugge, da Bélgica. Em confronto nórdico, Helsinki fez 2 a 1 no Copenhague. Os belgas lideram com nove, seguidos dos italianos (oito), finlandeses (seis) e dos dinamarqueses, eliminados com quatro.

Em confronto Espanha x Alemanha, Villarreal e Borussia Mönchengladbach empataram por 2 a 2 em Villarreal, ficando respectivamente com oito e nove pontos no Grupo A. Bom para o Zurich, que ganhou por 3 a 1 dos cipriotas do Apollon Limassol e chegou a sete. Na última rodada, o Borussia recebe os suíços, enquanto o Villarreal vai ao Chipre.

No Grupo D, tudo já está definido. O Red Bull ganhou do Celtic por 3 a 1 com dois gols do brasileiro Alan, chegou aos 13 pontos, e garantiu o primeiro lugar da chave, com os escoceses em segundo, com oito. Já o Astra Ploiesti, da Romênia, venceu pela primeira vez, fazendo 1 a 0 no Dínamo Zagreb.