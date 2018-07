Tottenham goleia com dois de Harry Kane e encosta no G-4 do Campeonato Inglês

O Tottenham goleou o Stoke City por 5 a 1 neste sábado e subiu para a quinta colocação na tabela do Campeonato Inglês. O destaque da partida foi o atacante Harry Kane, autor de dois gols. Shawcross (contra), Heung-Min Son e Eriksen completaram o placar. Shawcross se redimiu e descontou para os visitantes.

O resultado levou o time londrino aos 28 pontos, com um lugar provisório na Liga Europa, e a um de entrar para o G-4, grupo dos times que se garantem na próxima Liga dos Campeões - o quarto colocado Liverpool, porém, vai jogar neste domingo. O Stoke City ocupa a 15ª colocação, com 16 pontos, a três da zona de rebaixamento. Já Kane se igualou a Mohamed Salah, do Liverpool, como artilheiro do Inglês, com 12 gols.

O Manchester City lidera com folga a competição, com 43 pontos, e tem a oportunidade de abrir ainda mais vantagem, pois enfrenta neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília), o United, segundo colocado com 35 pontos, em duelo de caráter decisivo.

O Tottenham volta a campo na próxima quarta-feira, quando receberá o Brighton & Hove Albion pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O Stoke City visitará o Burnley, um dia antes.

Também neste sábado, o Swansea venceu o West Bromwich por 1 a 0, em casa, e deixou a lanterna do Inglês. Com um gol de Wilfried Bony, o time da casa foi a 12 pontos e agora ocupa o penúltimo lugar. Os visitantes estão em 17º, com 13.

Quem ocupa a última colocação agora é o Crystal Palace, que empatou por 2 a 2 com o Bournemouth, em casa. Os anfitriões estão em 20º lugar na tabela de classificação, com 11 pontos. O Bournemouth ocupa o 14º lugar, com 16.

O Burnley vem fazendo um ótimo primeiro turno e neste sábado venceu o Watford por 1 a 0, com gol de Scott Arfield. O resultado positivo levou o time para a sétima colocação, com 28 pontos. O Watford está em oitavo, com 22.

Com dois gols de Steve Mounie, o Huddersfield, também em casa, bateu o Brighton & Hove Albion por 2 a 0. Os anfitriões foram a 18 pontos, em 11º lugar. Os visitantes estão em 13º, com 17.