Tottenham goleia, e Milan sofre muito para obter classificação na Liga Europa

Tottenham e Milan viveram, nesta quinta-feira, momentos completamente na disputa da fase classificatória da Liga Europa. Enquanto os ingleses aplicaram uma goleada por 7 a 2 sobre o israelense Maccabi Haifa, os italianos sofreram demais para eliminar o português Rio Ave, nos pênaltis (9 a 8), após 2 a 2 no tempo normal.

Por incrível que pareça, o placar de 7 a 2 a favor do Tottenham não representou a realidade na partida. É verdade que o time de José Mourinho conseguiu abrir o placar logo a um minuto, com Harry Kane, mas o Maccabi merecia pelo menos mais dois gols no jogo.

Com chutes fortes e bem colocados de fora da área, o time israelense deu muito trabalho para o goleiro Joe Hart, autor de pelo menos três belas defesas.

A maior qualidade técnica e a variedade do elenco foram os diferenciais. Kane fez mais dois, o brasileiro Lucas Moura deixou sua marca, Lo Celso anotou duas vezes e Dele Alli completou a extensa lista de gols. Chery, em uma linda finalização de fora da área, e Rukavytsya, de pênalti, marcaram para o Maccabi.

Em Portugal, o Milan deu a entender que seria uma classificação tranquila, quando Saelemaekers abriu o placar aos seis minuto da etapa final, mas o Rio Ave surpreendeu e buscou o empate com Chico Geraldes, aos 27.

A zebra ficou ainda maior no primeiro minuto da prorrogação com o gol de Gelson. O Milan só foi conseguir o empate aos 15 minutos do segundo tempo extra. Borevkovic perdeu o tempo da bola e tocou com a mão. Pênalti que Calhanoglu cobrou com perfeição. Na disputa de pênaltis, os italianos levaram vantagem por 9 a 8.

As duas equipes aguardam sorteio para saber os times que vão enfrentar na fase de grupos da competição continental.