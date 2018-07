Tottenham goleia o West Ham e fica perto dos líderes do Inglês

O Tottenham mostrou neste domingo por que vive bom momento na temporada e goleou o West Ham em uma de suas melhores atuações neste Campeonato Inglês. Sem qualquer dificuldade, a equipe disparou um 4 a 1 diante do rival londrino em casa, com destaque para Harry Kane, que marcou duas vezes.

O resultado levou o Tottenham a 24 pontos, em quinto, dois atrás do Arsenal, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe terá pela frente outro londrino, o Chelsea, novamente em casa. Já o West Ham parou nos 21 pontos e é o sexto. Também no domingo, receberá o West Bromwich.

O Tottenham foi melhor durante os 90 minutos deste domingo e abriu o placar aos 23, quando Harry Kane recebeu dentro da área, girou para cima da marcação e tocou na saída do goleiro. O segundo saiu somente 10 minutos depois. Alderweireld aproveitou cobrança de escanteio e desviou de cabeça.

O terceiro poderia ter saído ainda na primeira etapa, mas Kane finalizou de forma bizarra quando estava de frente para Adrián. Só que o próprio atacante apareceria no início do segundo tempo para marcar, em chute forte de fora da área, contando com a ajuda justamente do goleiro adversário.

Kane ainda perderia outra oportunidade antes de Walker marcar um belo gol aos 37 minutos. Lanzini, ex-Fluminense, descontou aos 42, após linda jogada individual pelo lado esquerdo. Antes do apito final, o Tottenham ainda acertou a trave de Adrián uma última vez.