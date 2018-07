Tottenham goleia por 4 a 1 e avança com 100% na Liga Europa

LONDRES - O Tottenham segue imbatível na Liga Europa e terminou a fase de grupos com mais uma vitória nesta quinta-feira. Já classificada e com a primeira colocação do Grupo K garantida, a equipe inglesa recebeu o Anzhi Makhachkala e não teve maiores dificuldades para golear por 4 a 1, mantendo, assim, os 100% de aproveitamento na competição.

O resultado fez o Tottenham chegar aos 18 pontos, sendo que o Anzhi também já estava com a segunda vaga assegurada e estacionou nos oito pontos. Na outra partida do grupo, apenas para cumprir tabela, o Sheriff recebeu o Tromso, venceu por 2 a 0 e encerrou sua participação com seis pontos.

O grande destaque da vitória do Tottenham foi o espanhol Soldado, que deixou a críticas da torcida de lado e marcou três vezes, sendo a última de pênalti. Holtby fez o outro do time inglês, enquanto o brasileiro Ewerton marcou o gol de honra do Anzhi.

Outro grande que avançou foi a Lazio, mas na segunda posição da chave J, após empate sem gols com o Trabzonspor, em casa. Os italianos terminaram com 12 pontos, dois atrás dos próprios turcos. Sem chances de classificação, Apollon e Legia Varsóvia se enfrentaram e os poloneses levaram a melhor, vencendo por 2 a 0.

Mesmo fora de casa, o Lyon derrotou o Vitória Guimarães por 2 a 1 e confirmou a primeira colocação no Grupo I, com 12 pontos. A segunda vaga da chave ficou com o Betis, que precisava apenas do empate e não saiu do 0 a 0 com o Rijeka, mesmo atuando em casa, chegando aos nove pontos.

Na Alemanha, o Sevilla levou a melhor sobre o Freiburg e venceu por 2 a 0. O resultado classificou os espanhóis na primeira posição do Grupo H, com 12 pontos. Já o Freiburg perdeu a segunda posição e a classificação para o Liberec, que derrotou o Estoril por 2 a 1, chegou aos nove pontos e avançou.

Pelo Grupo G, o Dynamo Kiev entrou em campo diante do Rapid Viena precisando só de um empate, mas venceu por 3 a 1 e confirmou a vaga para a próxima fase como segundo colocado, com dez pontos. A primeira posição ficou com o Genk, que bateu o Thun por 1 a 0 e alcançou os 14 pontos.

Por fim, o Grupo L, no qual os já classificados PAOK e AZ Alkmaar se enfrentaram. O empate por 2 a 2 confirmou o AZ como líder da chave, enquanto o PAOK avançou como segundo. Cumprindo tabela, o Maccabi Haifa recebeu o Shakhter Karagandy e venceu por 2 a 1.