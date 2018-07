Tottenham interessado em contratar o volante Paulinho

SÃO PAULO - O volante Paulinho continua alvo de especulações de transferência para o futebol europeu. Na sexta, a emissora de TV italiana Sky Sports afirmou que o Tottenham, da Inglaterra, estaria disposto a pagar até R$ 48 milhões para contratar o jogador do Corinthians.

O principal atleta do time do técnico Tite está com a seleção brasileira para a Copa das Confederações e, segundo o canal italiano, o interesse do clube londrino veio pela insistência do treinador português André Villas-Boas. Quando comandava o Chelsea, o mesmo técnico também chegou a observar o futebol de Paulinho.

Os direitos econômicos de Paulinho estão divididos igualmente entre o Corinthians e o Audax, clube formador do jogador de 24 anos.

Ano passado o volante recebeu uma proposta da Inter de Milão, mas preferiu continuar no Corinthians. O clube italiano continua interessado na contratação do camisa 8, que também aparece na lista de sondagem do Mônaco. Recém-promovido à primeira divisão francesa, o clube já investiu quase R$ 400 milhões em reforços.