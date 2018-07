Tottenham jogará amistoso e torneio nos Estados Unidos

A partida será a primeira do San Jose Earthquakes em casa conta um time que disputa o Campeonato Inglês desde o empate por 1 a 1 com o Aston Villa, em 1997.

O Tottenham vai participar de um torneio na Red Bull Arena em New Jersey, entre os dias 22 e 25 de julho. A competição amistosa também contará com as presenças do Manchester City e do New York Red Bulls. O quarto time ainda não está confirmado, mas deve ser o Sporting Lisboa.