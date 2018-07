Tottenham jogará repetição e Stoke avança

O Spurs, terceiro no campeonato inglês e com o técnico Harry Redknapp cotado para assumir a seleção da Inglaterra, fez uma exibição letárgica com uma nova defesa com cinco homens e teve de se contentar com uma repetição em White Hart Lane no próximo mês.

Louis Saha marcou um gol, mas foi anulado por um impedimento de Scott Parker, em um resumo de um dia ruim para os Spurs, o time melhor classificado na Copa da Inglaterra depois que tanto o atual campeão Manchester City quanto o Manchester United perderam na rodada anterior.

Gareth Bale teve uma chance excelente defendida pelo goleiro Chris Day, um torcedor do Spurs que começou a carreira no clube londrino.

"No final do jogo eles foram pressionados. Acho que fizemos nossa lição de casa, eles tiveram maior posse, mas tivemos algumas chances", disse Day à ITV.

"(A repetição) será um tiro no escuro, vai ser primeira vez que eu estarei lá este ano sem ter que pagar para entrar", brincou.

Joel Byrom teve duas boas chances para um esforçado Stevenage em um campo irregular. O Bolton Wanderers será o adversário de quem vencer a repetição em 7 de março.

Os três grandes clubes de Londres têm enfrentado dificuldades na quinta rodada com o Arsenal eliminado pelo Sunderland - que visita Everton na próxima rodada - e o Chelsea sofrendo para arrancar um empate em casa por 1 x 1 com o Birmingham no sábado, com Leicester City à espera entre os oito melhores.

O Stoke teve Rory Delap expulso de forma contestável, mas depois teve um pênalti igualmente polêmico contra o Crawley, da quarta divisão.

Jonathan Walters converteu aos 42 minutos, após Ryan Shawcross ir ao chão tendo sido apenas tocado de leve por Kyle McFadzean, antes de Peter Crouch ampliar logo após o intervalo, encerrando seu jejum pessoal de gols.

O Crawley, que perdeu por 1 x 0 no campo do Manchester United nesta fase na última temporada, quando não eram um time de liga, quase marcou no início, quando a bola bateu em Crouch e se chocou contra a trave.

Na próxima fase o Stoke visita Liverpool ou o Brighton & Hove Albion (segunda divisão), que se enfrentam neste domingo pela quinta rodada.