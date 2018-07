Tottenham leva 5 de time rebaixado e Arsenal é vice-campeão

Com a taça já nas mãos do Leicester City, o Tottenham mostrou, neste domingo, que não merecia ser campeão inglês. Jogando contra um time rebaixado, despediu-se da temporada com uma humilhante goleada por 5 a 1. O detalhe é que os últimos três gols do Newcastle saíram quando a equipe tinha um jogador a menos. O resultado disso é que o Arsenal passou o vizinho e acabou 2016 como vice-campeão do Inglês.

Para o Newcastle, o jogo não valia nada. A equipe havia sido rebaixada já na rodada passada e a briga era pelo antepenúltimo, não penúltimo lugar. Mesmo assim, o time entrou em campo motivado no St James' Park. Wijnaldum e Mitrovic fizeram os dois primeiros gols, ainda na etapa inicial.

Lamela descontou aos 15 do segundo tempo, pouco antes de Mitrovic ser expulso. Os comandantes de Rafa Benítez não sucumbiram e, com um a menos, ainda fizeram mais três gols. Wijnaldum (de pênalti), Janmaat e Aarons marcaram.

Quem comemorou foi o Arsenal, que goleou o lanterna Aston Villa por 4 a 0, em Londres, com um show de Giroud, autor de três gols. Com o resultado, foi a 71 pontos e passou o Tottenham, que ficou com 70.

Na prática, isso não muda quase nada, exceto o fato de que o time de Arsène Wenger quebra parte da sua sina. Nas últimas 10 temporadas foi sempre terceiro ou quarto colocado. O último vice havia sido na temporada 2004-2005, um ano depois do seu último título.

O Manchester City garantiu o quarto lugar ao empatar em 1 a 1 com o Swansea City no País de Gales. Iheanacho abriu o placar para os visitantes logo a 5 minutos e Ayew empatou. Com o resultado, o City foi a 66 pontos. O Manchester United até pode empatar, mas tem saldo de gols muito pior: 12 a 30.

O Manchester United não jogou neste domingo porque sua partida contra o Bournemouth foi cancelada após um alerta vermelho acionado quando um pacote foi encontrado nas arquibancadas.

Quando o jogo for remarcado, United precisa de um empate para garantir vaga na Liga Europa da próxima temporada. Isso porque a equipe perdeu o quinto lugar para o Southampton, que goleou o Crystal Palace por 4 a 1, em casa. O Manchester e o Southampton têm 63 pontos, mas a equipe do sul da Inglaterra fica em vantagem pelo saldo de gols.

O West Ham também estava na briga, inclusive pela Liga dos Campeões, mas foi incompetente. Fora de casa, perdeu por 2 a 1 para o Stoke City, de virada. A equipe de Londres permaneceu com 62 pontos, em sétimo. O Liverpool terminou em oitavo, com 60 pontos, depois de um empate em 1 a 1 com o West Bromwich.

Por fim, o campeão. No encerramento da temporada mais brilhante da sua história, o Leicester City empatou em 1 a 1 com o Chelsea, em Londres. Fàbregas fez de pênalti e Drinkwater deixou o recado dele aos 37 do segundo tempo, sacramentando o resultado.

O Leicester encerrou a campanha com 81 pontos, dez a mais que o Arsenal, segundo colocado. O Chelsea, por sua vez, terminou o campeonato em décimo, com 50. Alexandre Pato nem saiu do banco naquela que pode ter sido sua última partida pelo clube.