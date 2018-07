Tottenham leva susto, mas derrota o West Ham no Inglês em dia inspirado de Kane

O Tottenham voltou a contar com a estrela de seu artilheiro para vencer neste sábado, na abertura da sexta rodada do Campeonato Inglês. Harry Kane marcou duas vezes e ajudou a equipe a bater o West Ham por 3 a 2 no duelo londrino, disputado no Estádio Olímpico da capital do país.

O resultado levou o Tottenham a 11 pontos, na terceira colocação da tabela, se aproximando dos líderes Manchester City e Manchester United, que ainda atuam neste sábado. O West Ham, por sua vez, vive péssimo início de temporada, venceu apenas uma vez e é o 17.º colocado, com quatro pontos, à beira da zona de rebaixamento.

O triunfo deste sábado, no entanto, não veio sem sustos para o Tottenham. Depois de abrir 3 a 0 e dar a impressão de que iria golear, o time visitante viu o adversário diminuir e pressionar pelo empate na reta final, principalmente após a expulsão do lateral Aurier.

O primeiro tempo foi todo de Harry Kane, que marcou duas vezes antes do intervalo. O primeiro gol saiu aos 33 minutos, aproveitando assistência de Dele Alli. Somente quatro minutos depois, o centroavante voltou a balançar a rede. Eriksen, aos 14 do segundo tempo, ainda ampliou o placar.

Com o triunfo encaminhado, o Tottenham relaxou e viu o West Ham reagir. Aos 19 minutos, Chicharito Hernández diminuiu. Cinco minutos depois, Aurier foi expulso e a pressão dos anfitriões cresceu. Kouyate, a quatro minutos do fim, fez o segundo e inflamou ainda mais a equipe, mas a reação parou por aí, para decepção da torcida.