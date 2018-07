Tottenham leva virada e tropeça no Crystal Palace pelo Inglês

O Tottenham perdeu para o Crystal Palace neste sábado e pode terminar a 21.ª rodada do Campeonato Inglês fora da zona de classificação para competições europeias. Fora de casa, a equipe londrina até começou bem e saiu na frente, mas acabou levando a virada e caiu por 2 a 1.

O resultado estacionou o Tottenham nos 34 pontos, na quinta posição, mas a equipe pode ser ultrapassada pelo rival Arsenal, que tem 33 e ainda atua no domingo. Na próxima rodada, sábado que vem, seu adversário será o Sunderland, em casa. Já o Crystal Palace deixou a zona de rebaixamento, com 20 pontos, em 15.º, e no sábado visita o Burnley.

Depois de um primeiro tempo repleto de chances perdidas de ambos os lados, o Tottenham abriu o placar logo no início da etapa final. Aos quatro minutos, Harry Kane recebeu na área, cortou para o pé direito e marcou, confirmado a grande fase que está vivendo.

Mas a alegria do Tottenham durou pouco. Aos 24 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Crystal Palace, Gayle bateu e empatou. Aos 35, veio a virada. Puncheon recebeu na área a bateu firme, de primeira, para garantir o triunfo aos anfitriões.