Tottenham marca aos 51 e busca empate em casa com o West Ham

O Tottenham correu sério risco de perder para o West Ham neste domingo. Só se livrou depois que Kane marcou no rebote de um pênalti desperdiçado por ele, mesmo, aos 51 minutos do segundo tempo, chegando ao empate em 2 a 2 em pleno White Hart Lane, pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês.

O West Ham saiu na frente com dois gols senegaleses: Kouyaté, de cabeça, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Sakho, quase sem ângulo, aos 17 da segunda etapa. A reação do Tottenham só começou aos 35, num lance de sorte. O goleiro do West Ham saiu mal do gol, Danny Rose pegou rebote na meia-lua e chutou de primeira. A bola pingou praticamente embaixo do pé dele e subiu, encobrindo o goleiro.

Aí, Alex Song, ex-Barcelona e Arsenal, resolveu ajudar o Tottenham e cometeu pênalti infantil sobre Harry Kane. O centroavante mesmo foi para cobrança, mas bateu em cima de Adrián, que fez a defesa. No rebote, entretanto, o artilheiro deixou tudo igual, aos 51 minutos.

Com o empate, o Tottenham foi a 44 pontos e segue em sexto, atrás na briga com Arsenal (48), Manchester United (47) e Southampton (46) por duas vagas na Liga dos Campeões. O West Ham, com 39, quer chegar à Liga Europa.