Tottenham marca no fim e bate Hull City de virada no Inglês

Fazendo campanha modesta na atual temporada, o Tottenham conseguiu um bom resultado neste domingo, em jogo válido pela 12.ª rodada do Campeonato Inglês. Em visita ao Hull City, o time do volante brasileiro Paulinho, que entrou no segundo tempo, ganhou de virada por 2 a 1.

Com a sofrida vitória no Kingston Communications Stadium, na cidade de Hull, o Tottenham chegou aos 17 pontos, apenas em 10.º lugar - o líder do campeonato é o Chelsea, com 32. Enquanto isso, o time da casa segue com os mesmos 11 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, o Hull City abriu o placar logo aos oito minutos, com Livermore. No começo do segundo tempo, Gaston Ramirez foi expulso e deixou o time da casa com um jogador a menos. Depois disso, o Tottenham foi em busca da virada. E só conseguiu nos acréscimos.

O gol de empate saiu aos 16 minutos, com Kane. O técnico Mauricio Pochettino, então, surpreendeu ao colocar Paulinho no lugar do atacante espanhol Soldado. Mesmo assim, o Tottenham fez mais um e chegou à vitória: Eriksen chutou de fora da área para marcar já aos 45.