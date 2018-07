Tottenham marca no fim e garante vaga na final da Copa da Liga

O Tottenham precisou suar muito, mas garantiu vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Em um final de jogo emocionante, o time londrino arrancou um empate diante do bravo Sheffield United por 2 a 2, fora de casa, e avançou graças à vitória por 1 a 0 no confronto de ida. O gol que selou a igualdade saiu aos 43 minutos do segundo tempo.

Agora, o Tottenham terá pela frente o Chelsea na decisão, que acontecerá no dia 1.º de março, em Wembley. As duas equipes têm quatro títulos cada no torneio e lutarão pela quinta conquista.

Mesmo diante de um time da terceira divisão nacional, o Tottenham teve muito trabalho nesta quarta. O começo até foi animador, com o golaço de falta marcado por Eriksen aos 28 minutos. Em cobrança precisa, o dinamarquês acertou o ângulo direito do goleiro adversário.