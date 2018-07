Tottenham oficializa acerto e renova com Pochettino até 2021

Mauricio Pochettino foi recompensado nesta quinta-feira por transformar o Tottenham em um candidato ao título do Campeonato Inglês ao ter o seu contrato renovado com o clube até 2021. Sob o comando do treinador argentino, o time exibiu um futebol atraente, com um estilo de jogo ofensivo, e foi o principal desafiante do campeão Leicester nesta temporada.

Uma vitória sobre o Newcastle neste domingo garante ao Tottenham o segundo lugar, o melhor resultado da história do clube desde 1963. A equipe já assegurou presença na edição da próxima temporada da Liga dos Campeões da Europa.

"Nós vimos Mauricio trazer um espírito e um caráter moral enorme para o nosso clube e abraçar o estilo ofensivo de jogo com o qual sempre fomos associados", disse o presidente do Tottenham, Daniel Levy. "Ele construiu um elenco com juventude e experiência e esta temporada já vimos futebol jogado ao mais alto nível, muito sublime, às vezes".

Pochettino, de 44 anos, chegou ao clube em 2014, após passagem pelo Southampton, sendo amplamente apontado como um dos melhores jovens treinadores do futebol europeu. Ele foi fotografado em um almoço com Alex Ferguson nesta semana, aumentando as especulações de que o Manchester United poderia contratá-lo.

No entanto, Pochettino disse há duas semanas que tinha um acordo verbal para seguir no Tottenham. E os seus auxiliares no clube do norte de Londres também tiveram seu contratos renovados.

"Temos realizado uma grande temporada e acreditamos que este é apenas o começo", disse. "Temos um projeto de longo prazo e enorme crença de que podemos alcançar algo grande aqui no futuro. Este clube tem todos os ingredientes para continuar lutando no topo, tanto no Campeonato Inglês como na Europa".

Além de tentar garantir o vice-campeonato inglês, o Tottenham buscará, no fim de semana, terminar o torneio nacional na frente do rival Arsenal pela primeira vez desde 1995 - os dois times estão separados na classificação por apenas dois pontos.