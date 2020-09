Tottenham passa sem jogar na Copa da Liga Inglesa após casos de covid-19 em rival

Uma situação inusitada com vários casos de covid-19 e o calendário apertado provocaram nesta sexta-feira a eliminação do Leyton Orient, clube da quarta divisão da Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa. Na última terça, o time deveria enfrentar em casa o Tottenham, pela terceira fase eliminatória da competição, mas não pode entrar em campo depois que 10 jogadores deram positivo para o novo coronavírus em exames pagos pelo próprio rival de Londres, uma vez que não tinha orçamento para os testes.

A liga que organiza a Copa da Liga Inglesa anunciou nesta sexta-feira que decidiu dar a vaga nas oitavas de final da competição automaticamente ao Tottenham, depois de o confronto ser suspenso por conta dos atletas infectados. "As regras da competição preveem o caso de classificação automática, uma vez que o Leyton Orient não foi capaz de cumprir suas obrigações de concluir a disputa", informou a entidade.

O futuro do confronto ficou em aberto, com a imprensa inglesa destacando as possibilidades de remarcação da partida ou a vitória do Tottenham por W.O.. Entretanto, o apertado calendário da temporada 2020/2021 tornou difícil achar uma nova data para o duelo e assim o clube de Londres avançou sem precisar jogar.

Após a decisão da liga inglesa, o Tottenham se manifestou em suas redes sociais desejando boa recuperação aos atletas rivais que tiveram a covid-19 detectada. "Todos no Tottenham Hotspur enviam seus melhores votos ao Leyton Orient pela saúde e bem-estar de seus jogadores e equipe, suas famílias e todos os afetados neste momento", escreveu o clube, mostrando uma foto do centroavante Harry Kane segurando uma camisa vermelha do time da quarta divisão.

Com a classificação, o Tottenham terá o Chelsea como rival nas oitavas de final. E o clube de Londres passará por uma maratona de jogos na próxima semana por causa do calendário apertado. Neste domingo, o compromisso é pelo Campeonato Inglês contra o Newcastle. Dois dias depois encara o rival londrino pela Copa da Liga Inglesa e na quinta-feira joga pela Liga Europa contra o Maccabi Haifa, de Israel. Por sorte, todos os duelos serão em sua casa, o New Tottenham Hotspur Football Stadium.

Além de Tottenham x Chelsea, as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa terá outro clássico. O Liverpool receberá o Arsenal no estádio Anfield Road, em Liverpool. Os outros duelos são: Burnley x Manchester City, Brentford x Fulham, Everton x West Ham, Aston Villa x Stoke City, Newport x Newcastle e Brighton x Manchester United.