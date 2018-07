Tottenham pegará Anzhi e herdeiro de vaga do Besiktas

O Tottenham, que se reforçou com grandes nomes para esta temporada e que deve anunciar em breve uma transferência milionária de Gareth Bale para o Real Madrid, caiu no Grupo K do torneio, que nesta fase contará com 48 times.

Um dos principais favoritos ao título desta edição da Liga Europa, o Tottenham não pode reclamar do destino que sorteio o reservou, pois, além do modesto Sheriff, a equipe medirá forças contra um rival que só entrou na fase de grupos por causa da punição ao Besiktas, confirmada nesta sexta-feira. Já o Anzhi vem perdendo força nos últimos dias, após ter negociado o meia brasileiro Willian e o atacante Samuel Eto''o com o Chelsea.

O time turco eliminou o Tromso na última quinta-feira na rodada final do playoff classificatório para a fase de grupos da Liga Europa, mas agora foi oficialmente expulso da competição. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou nesta sexta um recurso apresentado pelo clube, anteriormente suspenso pela Uefa por um ano por seu envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados. Assim, mesmo eliminado em campo, o Tromso herdou a vaga na fase de grupos pela condenação do rival.

APOEL TAMBÉM HERDA VAGA - Condenado por manipulação de resultados na Turquia, o Fenerbahçe foi oficialmente expulso desta Liga Europa na última quarta-feira, quando a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou o apelo apresentado pelo time contra a punição aplicada pela Uefa. Caso não tivesse sido punido, o clube turco disputaria a Liga Europa por ter sido eliminado pelo Arsenal, na última terça-feira, no playoff final classificatório para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Entretanto, com a punição confirmada, a Uefa definiu por meio de um incomum sorteio o substituto do Fenerbahçe. O sorteio contou com os 15 times eliminados no playoff final de classificação para a fase de grupos da Liga Europa e acabou presenteando o Apoel, do Chipre, nesta sexta.

A equipe cipriota irá integrar o Grupo F, que também contará com Bordeaux, da França, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Maccabi Tel Aviv, de Israel.

O sorteio realizado nesta sexta também definiu que Valencia e Swansea irão se enfrentar no Grupo A figurando como favoritos desta chave. Já a Lazio, do brasileiro Hernanes, tentará justificar favoritismo no Grupo J, cujos outros integrantes serão o Trabzonspor, da Turquia, o Legia Varsóvia, da Polônia, e o Apollon, do Chipre. Os dois melhores times de cada grupo irão se classificar ao estágio seguinte da Liga Europa.

Confira os grupos da Liga Europa 2013/2014:

Grupo A

Valencia (ESP)

Swansea (ING)

Kuban Krasnodar (RUS)

St. Gallen (SUI)

Grupo B

PSV Eindhoven (HOL)

Dínamo Zagreb (CRO)

Chornomorets Odesa (UCR)

Ludogorets (BUL)

Grupo C

Standard Liège (BEL)

Salzburgo (AUT)

Elfsborg (SUE)

Esbjerg (DIN)

Grupo D

Rubin Kazan (RUS)

Wigan (ING)

Maribor (ESL)

Zulte Waregem (BEL)

Grupo E

Fiorentina (ITA)

Dnipro (UCR)

Paços Ferreira (POR)

Pandurii (ROM)

Grupo F

Girondins Burdeos (FRA)

APOEL (CHP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Grupo G

Dínamo de Kiev (UCR)

Genk (BEL)

Rapid Viena (AUT)

Thun (SUI)

Grupo H

Sevilla (ESP)

Friburgo (GER)

Estoril (POR)

Slovan Liberec (RCH)

Grupo I

Lyon (FRA)

Betis (ESP)

Vitória de Guimarães (POR)

Rijeka (CRO)

Grupo J

Lazio (ITA)

Trabzonspor (TUR)

Legia Varsóvia (POL)

Apollon (CHP)

Grupo K

Tottenham (ING)

Anzhi (RUS)

Sheriff (MDA)

Tromso (NOR)

Grupo L

AZ Alkmaar (HOL)

PAOK Salonica (GRE)

Maccabi Haifa (ISR)

Shakhter Karagandy (CAS)