Tottenham perde em casa e Newcastle triunfa no Campeonato Inglês

O embalo que levou o Tottenham a se recuperar de um começo ruim no Campeonato Inglês chegou ao fim. Neste domingo, 9, o time teve uma série de três vitórias encerrada ao perder para o Stoke City por 2 a 1, fora de casa, em partida válida pela 11ª rodada. Com o resultado, o Tottenham ocupa a 12ª colocação no Campeonato Inglês, com 14 pontos, um a menos do que o Stoke, agora na nona colocação.

O Stoke não se intimidou por atuar como visitante e abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com os gols marcados por Bojan, aos seis minutos, e Jonathan Walter, aos 33. O Tottenham só foi diminuir a vantagem do time visitante aos 32 minutos da etapa final, com o gol marcado por Nacer Chadli. Aos 40 minutos, Kyle Naughton foi expulso, atrapalhando a reação do Tottenham, que acabou sendo derrotado.

Também neste domingo, o Newcastle derrotou o West Bromwich Albion por 2 a 0, fora de casa, com gols de Ayoze Perez Gutierrez, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Fabricio Coloccini, aos 17 minutos da etapa final. O Newcastle chegou aos 16 pontos, na sétima colocação, enquanto o West Bromwich está apenas em 13º lugar, com 13 pontos.

Já Sunderland e Everton empataram por 1 a 1, com gols de Sebastian Larsson e Leighton Baines. O time de Liverpool é o décimo colocado, com 14 pontos, e o Sunderland está com 12, na 14ª posição.