Tottenham perde fora de casa e fica longe dos líderes

O tropeço manteve o Tottenham com 47 pontos, dez a menos que o líder Manchester United. O primeiro colocado será justamente o próximo adversário do Chelsea (com 45 pontos), em jogo adiado da competição, no dia 1.º de março. Já o Blackpool alcançou os 32, em 12.º lugar.

A vitória dos donos da casa foi definida ainda no primeiro tempo da partida. Adam, em cobrança de pênalti, aos 18 minutos, e Campbell, aos 44, abriram boa vantagem. Na segunda etapa, Ormerod marcou o terceiro, aos 35. Nos acréscimos, Pavlyuchenko marcou o gol de honra dos visitantes.

A atuação do Tottenham irritou o técnico Harry Redknapp. "Nunca vi um time perder tantos gols feitos na minha vida. Foram pelo menos 10 grandes chances", reclamou o treinador, insatisfeito também a defesa da equipe. "Nos defendemos muito mal", completou.

O Tottenham volta a campo pelo Inglês somente no dia 6 de março, para enfrentar o Wolverhampton, fora de casa. Três dias depois, os ingleses farão o segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Milan, em casa.