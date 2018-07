Tottenham perde para o Norwich fora de casa no Inglês

NORWICH - O Tottenham está mais distante de conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, o time londrino decepcionou na 27ª rodada do Campeonato Inglês ao perder, fora de casa, no Estádio Carrow Road, para o Norwich City por 1 a 0.

A derrota manteve o Tottenham com 50 pontos e na quinta colocação no Campeonato Inglês, com seis a menos do que o Liverpool, que ocupa o quarto lugar e está ficando com a última vaga do país na Liga dos Campeões. Já o Norwich, na luta contra o rebaixamento, chegou aos 28 pontos e está em 14º lugar.

Neste domingo, após um primeiro tempo truncado e sem gols, o Norwich abriu o placar logo no começo da etapa final. O gol foi marcado pelo meio-campista escocês Robert Snodgrass, aos dois minutos, com um chute rasteiro de fora da área.

Depois, conseguiu sustentar a vantagem diante do Tottenham, que chegou a trocar o volante Paulinho pelo atacante espanhol Roberto Soldado, mas não teve sucesso em evitar a derrota como visitante.