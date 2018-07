Tottenham rescinde com Adebayor e ganha a primeira no Inglês

Antes de entrar em campo para enfrentar o Sunderland, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham publicou breve nota no seu site oficial para informar que rescindiu seu contrato com o atacante togolês Emmanuel Adebayor. A saída do jogador, que não vinha atuando, deu sorte à equipe londrina, que venceu a primeira na temporada.

"Confirmados que chegamos a um acordo mútuo com Adebayor, que foi liberado de seu contrato com o clube. Desejamos o melhor a Emmanuel no futuro", diz o comunicado publicado no site do Tottenham. "Gostaria de agradecer ao clube e aos torcedores pelo tempo que passei aqui, e desejar a eles o melhor nesta temporada", escreveu o atacante em sua conta no Twitter.

Adebayor, de 31 anos, passou por Monaco, Arsenal, Manchester City e Real Madrid antes de chegar ao Tottenham, por empréstimo, em agosto de 2011. Convenceu, com 17 gols no Inglês naquela temporada, e acabou comprado junto ao City, por cerca de 6 milhões de euros à época.

Mas, desde então, o espaço dele no time foi sendo reduzido ano a ano. Na temporada passada, fez só 13 jogos pelo Inglês, apenas nove vezes como titular. Agora, não seria aproveitado pelo técnico Mauricio Pochettino, que conta com o jovem Harry Kane, autor de 21 gols no Inglês da temporada passada.

Por enquanto, entretanto, ele está zerado na nova temporada. Ryan Mason fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sunderland, aos 35 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do Tottenham, que foi a seis pontos. O Sunderland é o lanterna, com dois.