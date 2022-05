Tottenham se reforça com Ivan Perisic para retorno à Liga dos Campeões

O Tottenham anunciou seu primeiro reforço para a nova temporada europeia, já de olho na próxima edição da Liga dos Campeões. O clube de Londres contratou nesta terça-feira o atacante croata Ivan Perisic para seu retorno ao mais importante torneio de clubes do continente. O jogador de 33 anos acertou vínculo por dois anos.

Perisic chegou ao time inglês praticamente sem custos porque seu contrato com a Inter de Milão acabou no fim da temporada europeia, encerrada oficialmente no sábado passado. O croata chega ao Tottenham a pedido do técnico Antonio Conte, que há havia trabalhado com o jogador na equipe italiana.

Leia Também Torcedores removem homenagem a Courtois de calçada da fama do Atlético de Madrid

O croata é conhecido pela versatilidade no ataque. Atua tanto como ponta, pela esquerda, quanto mais centralizado. Pode jogar ainda como centroavante. A seu favor, ele também tem a experiência adquirida em alguns dos principais clubes europeus, como os alemães Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Wolfsburg.

"Estou muito empolgado para entrar na família Spurs", disse Perisic, ao citar o apelido do Tottenham. "Eu realmente queria muito jogar na Premier League (Campeonato Inglês) desde 2009, quando comecei minha carreira profissional, na Bélgica. E mal posso esperar (para estrear)", declarou o jogador.

Novamente trabalhando com Conte, Perisic vai se juntar a jogadores como Harry Kane, o sul- coreano Heung-Min Son e o brasileiro Lucas Moura, que pode perder espaço no setor ofensivo da equipe com a chegada do reforço.

O croata participou da conquista da Liga dos Campeões pelo Bayern na temporada 2019-2020 e soma dois títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha pela equipe de Munique e também pelo Dortmund. Pela Inter, foi campeão italiano e da Copa da Itália. E, pela seleção do seu país, foi vice-campeão mundial na Copa da Rússia, em 2018.