Tottenham só precisa do segundo tempo para golear o Wycombe na Copa da Inglaterra

O Tottenham só precisou jogar bem o segundo tempo para golear o Wycombe Wanderers, último colocado da segunda divisão, por 4 a 1, nesta segunda-feira, e garantir vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O time do técnico português Jose Mourinho volta a jogar pela competição em 10 de fevereiro, diante do Everton.

O primeiro tempo foi surpreendentemente equilibrado. O Tottenham dava a impressão de que tinha total controle do jogo e pouco se esforçava na marcação. Com isso, o Wycombe Wanderers aproveitou e o zimbabuano Muskwe, de cabeça, exigiu bela defesa de Hart, logo aos seis minutos de jogo.

O Tottenham não conseguiu entrar na área adversária, então sobrou para Gareth Bale tentar de longe e errar por pouco, aos 13 minutos. Mas aos 25, a situação ficou complicada para a equipe de Mourinho.

Após cruzamento da direita, a defesa do time de Londres bobeou e a bola sobrou para o nigeriano Onyedinma, que bateu firme de direita para abrir o placar.

O gol de empate só veio aos 47 da primeira etapa. Lucas Moura fez pelo cruzamento da esquerda e Bale se adiantou à marcação para tocar na saída do goleiro Allsopp.

Ao sentir as dificuldades no primeiro tempo, Mourinho, aos poucos, foi colocando seus melhores jogadores em campo. Entraram Kane, Son e Ndombele e os gols só vieram no final.

Após jogada de Kane, Winks bateu bonito e colocado para virar para o Tottenham, aos 41 minutos. Ainda houve tempo para o francês Ndombele deixar a sua marca duas vezes e garantir a goleada do Tottenham.