Tottenham sua, mas bate o lanterna Cardiff e se aproxima dos líderes no Inglês

O Tottenham ficou longe de repetir suas melhores atuações da temporada, mas venceu neste sábado e se aproximou dos líderes do Campeonato Inglês. O time londrino recebeu o lanterna Cardiff em Wembley, ficou com um jogador a mais em boa parte do confronto e levou a melhor com um magro 1 a 0.

O resultado levou o Tottenham a 18 pontos, um atrás dos líderes Manchester City e Liverpool, que ainda atuam na rodada. No dia 20, o time londrino encara o West Ham fora de casa, em Londres. Já o Cardiff segue afundado na lanterna, com dois pontos. Também no dia 20, recebe o Fulham.

Se o placar foi magro, o Tottenham não demorou a marcar neste sábado. Logo aos sete minutos, Lucas cruzou da esquerda, a defesa do Cardiff não conseguiu afastar e Dier aproveitou a sobra para encher o pé e abrir o placar. Parecia que o time da casa atropelaria, mas acabou diminuindo o ritmo e pouco assustou o adversário.

Na etapa final, o Tottenham até voltou ao ataque e incomodou o Cardiff, principalmente após a expulsão de Joe Ralls aos 12 minutos, mas não voltou a marcar. Com isso, o time galês é o único dos 27 que Harry Kane já enfrentou na primeira divisão na carreira e contra o qual ainda não balançou a rede.

Se o Tottenham foi econômico, o Bournemouth visitou o Watford neste sábado e goleou, mantendo o ótimo início de temporada. A equipe fez 4 a 0 no adversário, com gols de David Brooks, Joshua King, duas vezes, e Callum Wilson. O resultado a levou à quinta posição, com 16 pontos, enquanto o Watford parou nos 13, em oitavo.

Ainda neste sábado, o Everton derrotou o Leicester fora de casa, por 2 a 1, com direito a gol de Richarlison. Aos 11 minutos, ele aproveitou grande jogada de Bernard pela esquerda e finalizou para a rede. Com o resultado, o time de Liverpool subiu para 12 pontos, em décimo, uma posição atrás do Leicester.

Quem também está fazendo bonito neste início de temporada é o Wolverhampton, que visitou o Crystal Palace neste sábado e venceu por 1 a 0, chegando a 15 pontos e subindo para sétimo. Já o Burnley recebeu o Huddersfield e não passou de um empate por 1 a 1, ficando em 12.º, com oito pontos.