Tottenham surpreende Arsenal e ganha de virada

Younes Kaboul, zagueiro do Tottenham, selou a impressionante virada com uma cabeçada aos 41 minutos da etapa complementar depois dos gols de Samir Nasri e Marouane Chamakh darem ao Arsenal uma dianteira confortável antes do intervalo.

Gareth Bale havia ressuscitado a esperança do Tottenham com um tento aos cinco minutos da segunda etapa e Rafael van der Vaart havia empatado com um pênalti no quarto final do jogo após uma cobrança de falta de Cesc Fabregas, capitão da equipe adversária.

Uma vitória teria dado ao Arsenal a liderança temporária da liga inglesa, mas o time continua com 26 pontos em 14 partidas, dois pontos atrás do líder Chelsea, que enfrenta o Birmingham City neste sábado. O terceiro colocado Manchester United, que soma 25 pontos, recebe o Wigan Athletic em casa.