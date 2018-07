Tottenham tira Lamela da Roma por 30 milhões de euros

ROMA - A Roma anunciou de forma oficial, nesta quarta-feira, que acertou a venda do meia-atacante argentino Erik Lamela ao Tottenham por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 93 milhões). O mais novo reforço do clube inglês foi confirmado no mesmo dia em que o técnico Andres Villas-Boas reconheceu que o meia-atacante galês Gareth Bale está "muito, muito perto" de acertar a sua transferência para o Real Madrid.

O acordo firmado entre os dois clubes ainda prevê um bônus de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) a serem pagos para a Roma, que dependerá do rendimento de Lamela pelo clube de Londres. O Tottenham ainda não oficializou a contratação do atleta, o que deve ocorrer nas próximas horas.

Antes de acertar com Lamela, o Tottenham fracassou na sua tentativa de contratar o meia brasileiro Willian, ex-Corinthians, que deixou o Anzhi, da Rússia, e acabou indo para o Chelsea. E, de acordo com informações da imprensa inglesa, o clube inglês estaria apenas esperando a chegada de Lamela, potencial substituto de Bale no time, para oficializar a ida do astro galês para o Real.

Lamela foi contratado pelo Tottenham depois de ter ficado de fora da estreia da Roma neste Campeonato Italiano, no último domingo, quando a equipe venceu o Livorno por 2 a 0.

LJAJIC É CONFIRMADO

Para compensar a saída de Lamela, a Roma anunciou nesta quarta-feira - no mesmo comunicado que confirmou a saída do argentino - que acertou a contratação do meia-atacante sérvio Adem Ljajic, da Fiorentina. O jogador assinou um contrato de quatro anos com o seu novo clube em um negócio de 11 milhões de euros (aproximendamente 37,5 milhões).

O compromisso firmado com o time de Florença também prevê o pagamento de um bônus de quatro milhões de euros, que dependerá do sucesso que o jogador alcançar na equipe da capital italiana.

Ljajic, de 21 anos, foi contratado pela Fiorentina em janeiro de 2010 e marcou 15 gols em 78 partidas da equipe no Campeonato Italiano. Ao saber que poderia perder o sérvio para a Roma, a Fiorentina contratou o jovem croata Ante Rebic, de 19 anos, do RNK Split, como substituto para a posição.