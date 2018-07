Tottenham tropeça e fica longe da Liga dos Campeões

O resultado coloca o Tottenham com 56 pontos, a seis do City, em quinto, faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Inglês. Só que os dois times ainda têm um jogo atrasado a fazer, e exatamente um confronto direto entre eles, em Londres, o que tornaria ainda mais viável a vaga do Spurs na Liga dos Campeões.

Nesta temporada, o Tottenham surpreendeu na principal competição interclubes da Europa, chegando às quartas de final, quando caiu para o Real Madrid depois de eliminar o Milan. Agora dificilmente vai escapar de jogar apenas a Liga Europa.

E o resultado deste sábado poderia ter sido ainda pior. Isso porque foi o Blackpool que saiu na frente no White Hart Lane, com um gol de Adam aos 31 minutos do segundo tempo. O empate só veio aos 44, com Defoe.