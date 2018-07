Tottenham tropeça e perde chance de colar nos líderes

Além de ficar mais longe dos líderes, o Tottenham corre o risco de ser superado pelo Chelsea na tabela. O rival pode assumir a terceira colocação se vencer o líder Manchester City no último jogo da rodada, nesta segunda-feira. Com 31 pontos, o Tottenham está a cinco do Manchester United e sete do City.

Jogando em casa, o Stoke praticamente definiu a vitória ainda no primeiro tempo. Etherington marcou duas vezes, aos 13 e aos 43 minutos. Depois do intervalo, Adebayor descontou aos 17, em cobrança de pênalti. Embalado pelo gol, o Tottenham ensaiou uma reação, mas a expulsão de Kaboul, aos 37 minutos, minou o fôlego dos visitantes.

Ainda neste domingo, o Sunderland se impôs em casa, diante do Blackburn, pelo placar de 2 a 1, com uma grande virada nos minutos finais da partida. Após levar um gol aos 17 minutos de jogo, os donos da casa buscaram a vitória com Vaughan, aos 39, e Larsson, aos 47 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Sunderland escapou da zona de rebaixamento e pulou para a 16ª colocação da tabela, com 14 pontos. O Blackburn segue na zona da degola, na penúltima posição, com apenas 10 pontos.