Tottenham tropeça no Bournemouth e perde chance de liderar o Campeonato Inglês

O Tottenham entrou em campo neste sábado com uma ótima oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Inglês, ainda que provisoriamente. Para isso, bastava derrotar o 11.º colocado Bournemouth, fora de casa. Mas o time londrino decepcionou, não jogou bem e teve que se contentar com um empate por 0 a 0, pela nona rodada da competição.

O resultado não foi o esperado, mas manteve o Tottenham entre os primeiros colocados. O time foi a 19 pontos, na terceira colocação, mesmo número do líder Manchester City e do segundo colocado Arsenal, que, no entanto, ainda atuam na rodada e têm, teoricamente, tarefas tranquilas. O Arsenal receberá o Middlesbrough neste sábado e o City enfrentará o Southampton no domingo, também em casa.

Apesar do empate, o primeiro tempo parecia ser do Tottenham. Com Lamela inspirado, o time visitante criou algumas boas jogadas. Em uma delas, o argentino recebeu de Dele Alli e arriscou de fora da área, no travessão. O Bournemouth, no entanto, também assustou com Daniels, que bateu da pequena área e exigiu defesa espetacular de Lloris com a perna.

Na etapa final, o jogo perdeu em emoção. O Tottenham parou na forte marcação do Bournemouth e, por mais que mantivesse a posse de bola, se limitava a arriscar de longe, facilitando a tarefa do goleiro Boruc. Para piorar, viu os donos da casa crescerem e pressionarem nos minutos finais. Afobe chegou a cabecear rente à trave nos acréscimos.

Na terça-feira, o Tottenham voltará a campo, mas agora pela Copa da Liga Inglesa. O adversário será o Liverpool, fora de casa. O Bournemouth, por sua vez, só joga no sábado que vem, pelo Campeonato Inglês, contra o Middlesbrough, fora de casa.