Tottenham vence a 1ª e Bayer Leverkusen leva gol no fim e cede empate

Com um vacilo nos instantes finais da partida, o Bayer Leverkusen voltou a empatar na Liga dos Campeões, nesta terça-feira. O time alemão vencia o Monaco por 1 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo, quando cedeu a igualdade, na casa do rival. Na outra partida do Grupo E, o Tottenham faturou a primeira vitória na competição.

Em Mônaco, o Bayer faturava sua primeira vitória na chave, graças ao gol de Javier "Chicharito" Hernández aos 28 minutos da segunda etapa. Livre na pequena área, o atacante mexicano cabeceou com tranquilidade para abrir o placar. Foi seu 100º gol por um clube europeu em sua carreira.

Apesar do empenho dos alemães, o Monaco fez pressão e buscou o empate quase nos segundos finais da partida. Kamil Glik tratou de definir a igualdade no marcador aos 49 da etapa final, para decepção da torcida alemã, que já contava com mais três pontos no embolado Grupo E.

Convocado pelo técnico Tite na segunda-feira, o lateral Wendell não saiu do banco de reservas nesta terça. O jogador fora chamado pelo treinador para ocupar a vaga de Marcelo. O atleta do Real Madrid foi vetado por conta de problema físico. Assim, Wendell será opção no banco de Tite para as partidas contra Bolívia e Venezuela.

No outro jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, o Tottenham contou com gol do atacante sul-coreano Heung-Min Son para bater o CSKA Moscou por 1 a 0, na Rússia. O gol decisivo saiu aos 26 minutos da segunda etapa.

O gol suado contra o Bayer Leverkusen garantiu ao Monaco a liderança da chave, com quatro pontos. Já o Tottenham saltou da quarta e última para a segunda posição, com três. O time alemão, por sua vez, tem dois e o CSKA tem apenas um.